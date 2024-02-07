Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes
Ao vivo do lançamento da ponte Évry-Courcouronnes (junho-julho de 2020)
- Inauguração da ponte Évry-Courcouronnes: semana 1. A ponte foi lançada sobre suas fundações e está pronta para ser lançada.
- Inauguração da ponte Évry-Courcouronnes: semana 2. A ponte foi lançada em apenas duas noites (15 e 16 de junho).
- Lançamento da ponte Évry-Courcouronnes: semana 3. A ponte foi lançada, agora precisa ser gradualmente baixada sobre seus suportes finais.
- Lançamento da ponte Évry-Courcouronnes: semana 4. O "desenrolamento" da estrutura, ou seja, sua queda gradual até seus suportes finais, está em andamento.
- Lançamento da ponte Évry-Courcouronnes: semana 5. Verificações de segurança são realizadas nos suportes da ponte.
- Inauguração da ponte Évry-Courcouronnes: final da semana 5. A ponte está agora instalada em sua localização final.