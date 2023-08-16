Fechamentos noturnos da rodovia A6 e da N104 (junho-julho de 2020)

> Que trabalho precisa ser feito?

Inauguração e instalação da ponte Évry-Courcouronnes, que permitirá que o bonde T12 atravesse a rodovia.

> Quando os fechamentos acontecerão?

– De segunda-feira, 8 a sexta-feira, 12 de junho, a saída 34 (em direção ao centro de Évry) do interior da N104 estará fechada à noite. Planeje pegar a saída 35 (em direção a Évry-Bois Sauvage).

– De segunda-feira, 15 de junho, a sexta-feira, 10 de julho, a rodovia A6 e a N104 estarão fechadas à noite no local do bonde T12 em Évry-Courcouronnes.

Os fechamentos só ocorrerão durante a semana, excluindo feriados públicos, de segunda à noite até sexta-feira de manhã, das 21h30 às 5h.

> O que isso muda?

Rotas de desvio são planejadas via RN7. Uma rota alternativa é recomendada pelas estradas departamentais D26 e D31 (veja os mapas no verso).

Atualização de 17 de junho: Esses fechamentos são realizados pelo Departamento de Estradas da Île-de-France, a única entidade autorizada a realizar fechamentos de estradas. Para um fechamento total às 21h30, algumas estradas devem ser fechadas a partir das 20h. Da mesma forma, para serem efetivos às 5h, algumas reaberturas acontecem já às 3h30.