Obras no estacionamento do condomínio ÉRABLE 2 em Viry-Chatillon (janeiro-fevereiro de 2020)
> Que trabalho precisa ser feito?
As fases 1 e 2 já permitiram a demolição dos boxes localizados no estacionamento do condomínio ÉRABLE 2 e a construção da primeira parte do novo estacionamento, ou seja, 48 vagas.
O trabalho da Fase 3 consiste na reurbanização dos estacionamentos dos coproprietários dos prédios do complexo imobiliário ÉRABLE 2 (trabalho votado na assembleia geral dos coproprietários em 13 de junho de 2019).
> Quais são as etapas do trabalho?
– Realocação dos veículos estacionados no estacionamento do condomínio para as novas vagas criadas em janeiro de 2020.
– Construção de uma segunda parte do novo estacionamento.
> Quanto tempo leva o trabalho?
Fase 3: dois meses a partir de janeiro de 2020.
> O que isso muda?
Durante toda a reurbanização do estacionamento, todas as vagas de estacionamento serão mantidas para os habitantes. A outra metade do estacionamento permanecerá acessível durante toda essa fase, mantendo seu acesso, do lado da rue du Docteur Roux. O trabalho não terá impacto no tráfego de carros.
> Qual será o próximo passo do trabalho?
A última fase da construção do novo estacionamento será objeto de uma atualização específica de obras.