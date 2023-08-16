Obras no estacionamento do condomínio ÉRABLE 2 em Viry-Chatillon (janeiro-fevereiro de 2020)

> Que trabalho precisa ser feito?

As fases 1 e 2 já permitiram a demolição dos boxes localizados no estacionamento do condomínio ÉRABLE 2 e a construção da primeira parte do novo estacionamento, ou seja, 48 vagas.

O trabalho da Fase 3 consiste na reurbanização dos estacionamentos dos coproprietários dos prédios do complexo imobiliário ÉRABLE 2 (trabalho votado na assembleia geral dos coproprietários em 13 de junho de 2019).

> Quais são as etapas do trabalho?

– Realocação dos veículos estacionados no estacionamento do condomínio para as novas vagas criadas em janeiro de 2020.

– Construção de uma segunda parte do novo estacionamento.

> Quanto tempo leva o trabalho?

Fase 3: dois meses a partir de janeiro de 2020.

> O que isso muda?

Durante toda a reurbanização do estacionamento, todas as vagas de estacionamento serão mantidas para os habitantes. A outra metade do estacionamento permanecerá acessível durante toda essa fase, mantendo seu acesso, do lado da rue du Docteur Roux. O trabalho não terá impacto no tráfego de carros.

> Qual será o próximo passo do trabalho?

A última fase da construção do novo estacionamento será objeto de uma atualização específica de obras.