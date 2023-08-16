Trabalho no RD445 em Viry-Chatillon (2020 – 2021)

> Que trabalho precisa ser feito?

O trabalho será realizado no RD445, em cinco fases:

– fase 1: conclusão da plataforma do bonde e obras na estrada (criação de uma estrada temporária e uma curva à esquerda) no canteiro central da RD445;

– fase 2: realização de trabalhos na plataforma e instalação dos trilhos no lado norte da RD445;

– fase 3: realização de trabalhos na plataforma e instalação dos trilhos no lado sul da RD445;

– fase 4: instalação dos trilhos e demolição da estrada temporária no separador central da RD445.

> Quanto tempo leva o trabalho?

– fase 1: 3 meses e meio, de julho ao início de outubro de 2020;

– fase 2: 2 meses, de outubro a novembro de 2020;

– fase 3: 2 meses e meio, de dezembro de 2020 a meados de fevereiro de 2021;

– Fase 4: 2 meses, de meados de fevereiro a meados de abril de 2021.

> O que isso muda?

A partir de outubro, a conversão temporária à esquerda da saída da rodovia A6 em direção a Viry-Centre estará aberta ao tráfego.

Durante toda a duração das obras, a faixa de tráfego será reduzida e a velocidade regulamentar será reduzida para 30 km/h.

Esse trabalho, realizado durante a semana e durante o dia, pode causar poluição sonora.