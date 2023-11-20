12, você sabe qual é esse número?

12 é o número da linha que oferece 1 bonde-trem a cada 12 minutos* durante o horário de pico. Entre Massy-Palaiseau e Evry-Courcouronnes, a viagem levará cerca de 42 minutos e 12 cidades em Essonne serão cruzadas. A T12 será realizada todos os dias entre 05:00 e 00:00.

O bonde T12 poderá acomodar 500 passageiros, com cerca de 190 assentos! Isso é o dobro do que em outros trens-bonde, pois o T12 opera em unidade dupla, ou seja, dois trens montados.

*A frequência será ajustada quando o T12 for comissionado. O bonde-trem passará a cada 10 minutos em 2024.