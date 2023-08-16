As estações de bonde T12

Data de publicação: 12 de setembro de 2019

16 estações atenderão o território do bonde T12. Posicionados em pontos estratégicos do território, estarão em conexão com outros meios de transporte, como ônibus, RER e até mesmo o TGV.

O nome deles foi escolhido pela Île-de-France Mobilités em consulta com as autoridades locais. As estações existentes na linha C do RER mantiveram seus nomes originais, com exceção das recém-criadas estações Massy-Europe e Champlan.

Seu design reconhecível foi projetado para conectar os diferentes elementos da estação entre si (abrigos, caixas eletrônicos, painéis de informação, etc.). Nas estações, os passageiros poderão esperar confortavelmente pelo próximo bonde.

Eles também serão 100% acessíveis.