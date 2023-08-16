Notícias dos canteiros de obras da ponte

3 pontes permitirão que o futuro bonde T12 circule pela rodovia A6. Duas delas foram construídas em setembro de 2019, em Grigny e Ris-Orangis, e estão atualmente em desenvolvimento. O empurrar da 3ª ponte começará esta noite em Évry-Courcouronnes, por um período de um mês (até 10 de julho).

Para a ocasião, encontre imagens do trabalho realizado no primeiro trimestre de 2020.

Em Grigny, as seis vigas usadas para conectar a rampa de acesso do bonde T12 à ponte foram instaladas.

Em Ris-Orangis, o trabalho de concreto da ponte sobre a rodovia A6 foi realizado em 4 de fevereiro de 2020. A operação, que ocorreu em apenas 10 horas, das 7h às 17h, possibilitou a despejamento de 240 m³ de concreto. A construção das rampas que permitirão o acesso do bonde T12 à ponte está em andamento.

No lado de Évry-Courcouronnes, os caixões metálicos usados para a construção da ponte Évry-Courcouronnes foram montados. A ponte, impulsionada de 8 de junho a 10 de julho, permitirá que o bonde T12 atravesse a rodovia A6 e continue seu trajeto até seu terminal.