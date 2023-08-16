3 perguntas para François Durovray, Presidente do Departamento de Essonne
Nçois Durovray, presidente do Departamento de Essonne, nos explica como o bonde T12 é benéfico para os habitantes do Departamento, que também financia o projeto.
- Quais benefícios o bonde T12 trará para a região de Essonne?
O projeto de transporte é essencial porque conecta as duas maiores cidades do departamento, Massy e Évry-Courcouronnes, através dos principais centros de emprego. No total, beneficiará 40.000 passageiros por dia, que verão suas vidas diárias melhoradas. Além disso, conectará o RER B, C e D e o futuro Grand Paris Express, sem precisar passar por Paris.
- Quais outros projetos de "transporte" o Departamento apoia?
O Departamento de Essonne também apoia a renovação da estação Juvisy-sur-Orge, o projeto T Zen 4, que substituirá a linha 402 entre Viry-Chatillon e Corbeil-Essonnes, o "anel" de Les Ulis, o desvio de Itteville, bem como o projeto de reurbanização "Christ de Saclay". Esses projetos foram aguardados há anos pelo povo de Essonne e finalmente estão surgindo.
- Qual é a ambição do Departamento em termos de mobilidade?
Prestamos muita atenção à combinação de vários meios de transporte nas viagens diárias. O Departamento está trabalhando nessa direção
para que o povo de Essonne possa se beneficiar de uma oferta plural: esta é uma das 40 ambições formalizadas em seu Livro Branco 2040, para enfrentar os grandes desafios dos próximos anos.