3 perguntas para François Durovray, Presidente do Departamento de Essonne

Nçois Durovray, presidente do Departamento de Essonne, nos explica como o bonde T12 é benéfico para os habitantes do Departamento, que também financia o projeto.

Quais benefícios o bonde T12 trará para a região de Essonne?

O projeto de transporte é essencial porque conecta as duas maiores cidades do departamento, Massy e Évry-Courcouronnes, através dos principais centros de emprego. No total, beneficiará 40.000 passageiros por dia, que verão suas vidas diárias melhoradas. Além disso, conectará o RER B, C e D e o futuro Grand Paris Express, sem precisar passar por Paris.