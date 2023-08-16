Estações RER transformadas em estações de bonde T12

Quando for comissionado, o bonde T12 substituirá o RER C entre Épinay-sur-Orge e Massy – Palaiseau. Portanto, trabalhos em grande escala começaram neste verão nas estações Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny-Balizy e Petit Vaux, para preparar a chegada do bonde T12:

os trilhos foram elevados para que o degrau e a plataforma estejam na mesma altura e que o bonde seja acessível a todos;

O reparo da superfície temporária das plataformas foi realizado;

O equipamento da estação foi modernizado, com atenção especial à iluminação e aos elevadores que proporcionam acesso às plataformas.

Esse trabalho ocorreu durante a interrupção do tráfego ferroviário no período de menor necessidade, de 15 de julho a 22 de agosto, entre Juvisy e Massy – Palaiseau.

Outras operações ainda serão necessárias para equipar as futuras estações com abrigos para passageiros, bancos, terminais de compra de bilhetes de transporte, um sistema de proteção por vídeo e telas de informações para passageiros.

Descubra algumas imagens da primeira fase do trabalho realizado neste verão e clique aqui para descobrir outras.