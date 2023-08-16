O L'Atelier-Garage recebe a certificação de Alta Qualidade Ambiental!

Após vários anos de construção guiada por uma forte abordagem ambiental, as equipes de bonde e trem T12 têm o prazer de anunciar que o Atelier-Garage obteve a certificação HQE (padrão NF HQE para edifícios terciários)!

A High Environmental Quality visa limitar o impacto ambiental de uma construção ou reabilitação imobiliária tanto quanto possível. Essa é uma abordagem voluntária por parte do proprietário do projeto, arquitetos e empresas de construção.

Desde o início da construção da Oficina-Garagem, a SNCF quis incluir o edifício nessa política de QG. Para isso, as equipes de bonde e trem T12 recorreram a escritórios de projeto ambiental, bem como a um gerente de QG, responsável pelo desempenho ambiental do projeto.

Nesta ocasião, vários temas foram valorizados de forma muito eficaz, tais como:

O telhado verde,

O sistema de recuperação de água da chuva,

O revestimento da garagem feito de madeira naturalmente sustentável

E, por fim, a preservação das espécies de plantas protegidas ao redor do edifício.

Neste período de incerteza ecológica e crise climática, foi necessário que a futura linha de bonde T12 fizesse parte de uma política ambiental forte. O local foi projetado desde seus primeiros passos para minimizar sua pegada ecológica.

