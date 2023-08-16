Está acontecendo perto de você: logo uma estação aérea!

Em Morsang-sur-Orge, a construção da ponte está em andamento no nível da RD77.

O trabalho, realizado à noite e durante a semana, será concluído em outubro de 2020. Portanto, levará 8 semanas para construir a ponte onde será construída a única estação elevada da rota.

Um verdadeiro feito técnico, culminará a 6 metros de altura e facilitará consideravelmente a movimentação dos habitantes da cidade e, em particular, dos alunos das escolas Charles-Péguy e Monge.

