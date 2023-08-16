Antenas de radiocomunicação estão sendo instaladas ao longo da rota. Mas para que exatamente eles serão usados?

Essas antenas, chamadas TETRA (Rádio Troncalizado Terrestre), fornecerão a cobertura de rádio necessária para a operação e manutenção da segurança da linha de bonde T12.

Em termos concretos, eles possibilitarão garantir trocas de rádio entre os maquinistas e o posto de comando localizado em Massy-Palaiseau, localizar os bondes-trens em tempo real e garantir a gestão das informações de passageiros nas estações.

Para cobrir toda a linha, 6 antenas TETRA estão atualmente implantadas ao longo dos 20 km de trajeto.