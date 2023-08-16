A construção da nova estação Champlan está em andamento!
Em fevereiro de 2022, as obras da nova estação Champlan entraram em uma nova fase com a construção das plataformas, dois elevadores e um viaduto subterrâneo.
Localizada na interseção da linha ferroviária RER C com o Chemin de Chilly, a estação tem como objetivo apoiar o desenvolvimento da cidade.
Muitas instalações estão planejadas para recebê-lo nas melhores condições:
- Acessibilidade aprimorada: plataformas na altura dos trens, instalação de elevadores, passagem subterrânea facilitando o acesso às plataformas
- Conexões criadas: abrigo para bicicletas com 14 vagas, linhas de ônibus próximas, estacionamento para motoristas
- Equipamentos adaptados: estação iluminada e segura, sistema de informações visuais e auditivas para passageiros, máquinas de venda automática de bilhetes
Descubra as primeiras imagens do canteiro de obras e da estação final!