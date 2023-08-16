A construção da nova estação Champlan está em andamento!

Em fevereiro de 2022, as obras da nova estação Champlan entraram em uma nova fase com a construção das plataformas, dois elevadores e um viaduto subterrâneo.

Localizada na interseção da linha ferroviária RER C com o Chemin de Chilly, a estação tem como objetivo apoiar o desenvolvimento da cidade.

Muitas instalações estão planejadas para recebê-lo nas melhores condições:

Acessibilidade aprimorada: plataformas na altura dos trens, instalação de elevadores, passagem subterrânea facilitando o acesso às plataformas

Conexões criadas: abrigo para bicicletas com 14 vagas, linhas de ônibus próximas, estacionamento para motoristas

Equipamentos adaptados: estação iluminada e segura, sistema de informações visuais e auditivas para passageiros, máquinas de venda automática de bilhetes

Descubra as primeiras imagens do canteiro de obras e da estação final!