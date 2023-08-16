Trabalho na rue des Rossays, em Savigny-sur-Orge (janeiro – fevereiro de 2020)

Na rue des Rossays, em Savigny-sur-Orge, a segunda fase da construção do muro de contenção está sendo reiniciada e requer a reposição de estacas de placa. Esse trabalho será realizado pela Île-de-France Mobilités durante os meses de janeiro e fevereiro de 2021. Eles gerarão um barulho significativo para os moradores locais, inclusive à noite.

> Que trabalho precisa ser feito?

O trabalho consiste em cravar tábuas de aço (conhecidas como "estacas de chapa") no solo por meio de estacas. O objetivo é apoiar o aterro da SNCF para permitir a construção das estruturas que abrigarão a plataforma do bonde.

> Quando o trabalho acontece?

Esse trabalho, que é tecnicamente muito complexo, exige que os trens sejam interrompidos por razões de segurança. Eles acontecem nos fins de semana e à noite, durante períodos de interrupção temporária do tráfego concedidos pela SNCF.

O trabalho começa na sexta-feira à meia-noite e termina na segunda-feira às 5h.

> Trabalho preparatório:

de sexta-feira, 8 a segunda-feira, 11 de janeiro

> Trabalho de debulha:

de sexta-feira, 15 a segunda-feira, 18 de janeiro

de sexta-feira, 22 a segunda-feira, 25 de janeiro

Sexta-feira, 5 de fevereiro a segunda-feira, 8 de fevereiro

de sexta-feira, 19 a segunda-feira, 22 de fevereiro (fim de semana de reserva, que será utilizado conforme o andamento das obras)

Os trabalhos de debulha também acontecerão de segunda-feira, 11 a quarta-feira, 13 de janeiro (das 8h às 17h), em uma área que não impacta o tráfego ferroviário.

> O que isso muda?

O método de debulha causa um ruído significativo para os moradores locais, inclusive à noite.

Durante o período de trabalho, o trânsito será interrompido na Rue des Rossays, mas o acesso será garantido para todos os moradores.

Como as obras nos fins de semana ocorrerão durante as interrupções no tráfego ferroviário, o RER C não funcionará durante os fins de semana de trabalho.

A SNCF informará os passageiros para preparar suas viagens da melhor forma possível.

Pedimos desculpas pelo transtorno e fique tranquilo de que estamos comprometidos em minimizar a interrupção em sua vida diária. Agradecemos sua compreensão.