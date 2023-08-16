Trabalhos em Chemin des Tourelles, em Épinay-sur-Orge, e Rue des Rossays, em Savigny-sur-Orge (maio-junho de 2020)

No Chemin des Tourelles, em Épinay-sur-Orge, e na Rue des Rossays, em Savigny-sur-Orge, a construção de um suporte temporário pela Île-de-France Mobilités exigirá trabalhos de escavação de placas, que gerarão um barulho significativo para os moradores locais, inclusive à noite.

> Que trabalho precisa ser feito?

Como a rue des Rossays é relativamente estreita, é necessário liberar espaço suficiente para que o bonde circule até lá, deslocando uma das duas vias ferroviárias do RER C. Esse "deslocamento" é acompanhado por trabalhos temporários de apoio, consolidando o aterro da SNCF. Essa consolidação é necessária para construir as estruturas que acomodarão a plataforma do bonde T12.

No nível do Chemin des Tourelles, na junção com a RD257, serão realizadas obras preparatórias para a construção da ponte que permitirá a passagem do bonde T12 sobre a Yvette e a RD257.

> Quanto tempo leva o trabalho?

2 meses, incluindo 3 finais de semana que exigem trabalho intenso de dia e de noite:

de sexta-feira, 8 de maio, a domingo, 10 de maio, principalmente próximo a Épinay-sur-Orge;

de quinta-feira, 21 de maio, a domingo, 24 de maio, principalmente próximo a Savigny-sur-Orge;

de sábado, 30 de maio, a segunda-feira, 1º de junho, principalmente em Savigny-sur-Orge.

Trabalhos menores serão realizados em junho para remover os materiais e equipamentos armazenados.

> O que isso muda?

Para fazer os suportes temporários, tábuas de aço (chamadas de "estacas de chapa") são cravadas no solo usando um método chamado "estacas". Esse trabalho causará barulho significativo para os moradores locais, inclusive à noite.

Durante essas obras, o trânsito será interrompido no Chemin des Tourelles e na Rue des Rossays, mas o acesso continuará possível para todos os moradores.

Durante esses 3 finais de semana, o tráfego do RER C será interrompido. A SNCF informará os passageiros para preparar suas viagens da melhor forma possível.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão. A crise de saúde nos obrigou a revisar a organização e o planejamento dos canteiros de obras e a informá-los tardiamente. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.