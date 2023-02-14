De Massy-Palaiseau a Epinay-Sur-Orge, os testes dinâmicos do bonde T12 começam à noite na rede ferroviária

Os testes dinâmicos começam em meados de janeiro na rede ferroviária.

Qual o objetivo desses primeiros testes? Certifique-se de que a posição dos faróis na via, posicionados ao longo dos trilhos da ferrovia, esteja corretamente alinhada com a integrada ao software de Operação e Assistência de Informações ao Passageiro.

Em outras palavras, nossas equipes verificam se o software entende corretamente o posicionamento do bonde transmitido pelos faróis. Assim, o posto de comando saberá exatamente onde cada trem está localizado na linha.

Durante as noites de 16 para 17 de janeiro, trens de bonde farão viagens de ida e volta entre Massy e Petit Vaux. As informações transmitidas pelas tags e pelo software serão comparadas uma a uma.

Na continuidade, o treinamento dos motoristas será iniciado. Será realizado, em parte em um simulador e depois online entre Massy e Petit-Vaux inicialmente.