Descubra o programa do seu dia de posse!
Publicado em
Vamos nos encontrar novamente no sábado, 9 de dezembro, para um dia festivo de inauguração para celebrar a chegada do bonde T12!
Participe das atividades ao longo da linha e embarque* na T12 na estação de sua escolha, das 12h30 às 17h30.
No programa deste dia:
Vila do festival na praça em frente à prefeitura de Évry-Courcouronnes:
> Caminhão de Comida
> Photobooth
> Jogos
14h > 15h30.
> Show de dança afro hip-hop
15h30 > 17h
> Concerto de Jazz
Vila de entretenimento na estação T12 em Épinay-sur-Orge:
> Caminhão de Comida
> Atividades de mobilidade
> Concertos de jazz e música caribenha
Ao longo do trajeto ao redor dos resorts:
> Shows de palhaços, entretenimento musical, dançarinos, mágicos...
*Embarque com passagem válida
Estamos ansiosos para vê-lo novamente 🥳