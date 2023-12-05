Descubra o programa do seu dia de posse!

Vamos nos encontrar novamente no sábado, 9 de dezembro, para um dia festivo de inauguração para celebrar a chegada do bonde T12!

Participe das atividades ao longo da linha e embarque* na T12 na estação de sua escolha, das 12h30 às 17h30.

No programa deste dia:

Vila do festival na praça em frente à prefeitura de Évry-Courcouronnes:

> Caminhão de Comida

> Photobooth

> Jogos

14h > 15h30.

> Show de dança afro hip-hop

15h30 > 17h

> Concerto de Jazz

Vila de entretenimento na estação T12 em Épinay-sur-Orge:

> Caminhão de Comida

> Atividades de mobilidade

> Concertos de jazz e música caribenha

Ao longo do trajeto ao redor dos resorts:

> Shows de palhaços, entretenimento musical, dançarinos, mágicos...

*Embarque com passagem válida

Estamos ansiosos para vê-lo novamente 🥳