Obras civis na estação Champlan (fevereiro de 2022)

Em que consiste o trabalho?

Como parte da criação da estação Champlan (na interseção da linha ferroviária RER C com o Chemin de Chilly), plataformas, dois elevadores e um túnel subterrâneo serão construídos.

Quando elas acontecerão?

O trabalho no túnel será realizado continuamente da meia-noite de sexta-feira, 25 de fevereiro, até segunda-feira, 28 de fevereiro, às 5h.

Quais serão as consequências?

De 17 de janeiro a 22 de fevereiro

O tráfego será reduzido a uma meia faixa, alternando o tráfego no Chemin de Chilly a partir da Rue de l'Orme Saint-Germain.

O estacionamento será proibido neste trecho da estrada.

A partir de 22 de fevereiro por um período de um mês

O trânsito será proibido no mesmo trecho da estrada, assim como em parte do Impasse des Belles Fontaines (exceto para moradores locais, serviços de emergência, polícia, gendarmaria e veículos municipais). O estacionamento também será proibido.