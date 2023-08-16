Obras civis na estação Champlan (fevereiro de 2022)
Em que consiste o trabalho?
Como parte da criação da estação Champlan (na interseção da linha ferroviária RER C com o Chemin de Chilly), plataformas, dois elevadores e um túnel subterrâneo serão construídos.
Quando elas acontecerão?
O trabalho no túnel será realizado continuamente da meia-noite de sexta-feira, 25 de fevereiro, até segunda-feira, 28 de fevereiro, às 5h.
Quais serão as consequências?
De 17 de janeiro a 22 de fevereiro
O tráfego será reduzido a uma meia faixa, alternando o tráfego no Chemin de Chilly a partir da Rue de l'Orme Saint-Germain.
O estacionamento será proibido neste trecho da estrada.
A partir de 22 de fevereiro por um período de um mês
O trânsito será proibido no mesmo trecho da estrada, assim como em parte do Impasse des Belles Fontaines (exceto para moradores locais, serviços de emergência, polícia, gendarmaria e veículos municipais). O estacionamento também será proibido.