A construção da estação Massy-Europe está avançando

Entre as estações Massy-Palaiseau e Longjumeau, duas novas estações foram criadas para atender às suas necessidades de viagem.

Entre elas, a estação Massy-Europe localizada próxima ao parque empresarial de mesmo nome.

As obras de construção na estação estão em andamento.

Várias medidas importantes já foram tomadas:

– A construção da ponte sob os trilhos ferroviários na Rue Migaux

– Trabalho de saneamento

– A construção da rampa de acesso dedicada às Pessoas com Mobilidade Reduzida (PRM)

Até o final de 2021, os seguintes projetos serão concluídos:

– Construção dos cais

– Instalação de meio-fios

– Revegetação e semeadura do aterro adjacente

– Conexão elétrica

Descubra o canteiro de obras em fotos!