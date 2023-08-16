A construção da estação Massy-Europe está avançando
Entre as estações Massy-Palaiseau e Longjumeau, duas novas estações foram criadas para atender às suas necessidades de viagem.
Entre elas, a estação Massy-Europe localizada próxima ao parque empresarial de mesmo nome.
As obras de construção na estação estão em andamento.
Várias medidas importantes já foram tomadas:
– A construção da ponte sob os trilhos ferroviários na Rue Migaux
– Trabalho de saneamento
– A construção da rampa de acesso dedicada às Pessoas com Mobilidade Reduzida (PRM)
Até o final de 2021, os seguintes projetos serão concluídos:
– Construção dos cais
– Instalação de meio-fios
– Revegetação e semeadura do aterro adjacente
– Conexão elétrica
Descubra o canteiro de obras em fotos!