Épinay-sur-Orge: construindo um polo multimodal de intercâmbio

400 vagas de estacionamento, 1 rodoviária, 1 estação de bonde e conexões para pedestres com o RER C e o distrito de Grand Vaux serão construídas no local do futuro centro multimodal de intercâmbio em Épinay-sur-Orge. A estação atual está sendo transformada para oferecer aos usuários interconexões entre diferentes meios de transporte. Assim, conexões rápidas serão feitas entre a estação de bonde T12, a futura estação rodoviária, a RD257 e a RER C.

O acesso a este centro de viagens será facilitado para todos: os habitantes de Épinay-sur-Orge e Savigny-sur-Orge, usuários do transporte público, pedestres, ciclistas e motoristas.