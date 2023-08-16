A construção do bonde T12 foi retomada!

A crise de saúde forçou a Île-de-France Mobilités, SNCF e seus parceiros a revisarem o planejamento do trabalho. A partir de 27 de abril, a retomada do posto de bondes T12 foi realizada gradualmente com redução de pessoal e em rigorosa conformidade com as medidas de saúde vigentes. Hoje, as equipes de bondes T12 precisam superar desafios técnicos reais em muitos pontos ao longo do trajeto.

Em Épinay-sur-Orge e Savigny-sur-Orge, um trabalho em grande escala começou

Em Épinay-sur-Orge e Savigny-sur-Orge, o início de grandes obras tecnicamente complexas foi previsto em maio para preparar a chegada do bonde T12. Île-de-France Mobilités e SNCF, co-proprietárias deste projeto de grande escala, estão unindo esse trabalho para reduzir o impacto no bem-estar dos habitantes ao máximo possível. O trabalho ocorreu próximo aos trilhos da ferrovia e em um ambiente urbano muito limitado em termos de acesso. Para a segurança de todos, elas precisavam ocorrer durante as interrupções do tráfego ferroviário, que eram agendadas com bastante antecedência.

Ao sul do centro multimodal de Épinay-sur-Orge, a SNCF criou uma ponte ferroviária que permitirá que o bonde T12 passe sob os trilhos do RER C. Desde 2019, a estrutura da ponte ferroviária está em construção no estacionamento da estação RER. Ela mudou entre quinta-feira, 21 e sábado, 23 de maio, durante uma interrupção do tráfego ferroviário. Em apenas 3 dias, essa operação de "punção" possibilitou desmontar os trilhos do RER C, cavar o aterro, arrancar a ponte ferroviária até sua localização final e reinstalar os trilhos. Eventualmente, a ponte ferroviária permitirá que o bonde T12 passe sob os trilhos do RER C. Faixas dedicadas a ônibus e bicicletas também serão desenvolvidas.

No nível do Chemin des Tourelles, em Épinay-sur-Orge, e da Rue des Rossays, em Savigny-sur-Orge, trabalhos foram realizados pela Île-de-France Mobilités para criar um suporte temporário, consolidando o aterro dos trilhos ferroviários ao longo da Rue des Rossays. De fato, o futuro bonde T12 seguirá pela rue des Rossays, que é uma rua relativamente estreita, pela qual o RER C já circula. Portanto, é necessário liberar espaço suficiente para a circulação do bonde deslocando um dos dois trilhos ferroviários. A consolidação do aterro é necessária para construir as estruturas que acomodarão a plataforma do bonde T12. Para criar os suportes temporários, tábuas de aço (chamadas "estacas de chapa") eram cravadas no solo usando um método conhecido como "estacas".

Três finais de semana de trabalho ocorreram: de 8 a 10 de maio, principalmente no lado de Épinay-sur-Orge (chemin des Tourelles), de 21 a 24 de maio e de 30 de maio a 1º de junho, principalmente no lado de Savigny-sur-Orge (rue des Rossays).

Em Évry-Courcouronnes, está sendo preparado o empurramento da ponte sobre a rodovia A6 e as obras estão começando no centro da cidade

Em Évry-Courcouronnes, os trabalhos preparatórios para a construção da ponte sobre a rodovia A6 foram retomados no final de abril. Após as pontes Grigny e Ris-Orangis, lançadas em setembro passado, esta será a terceira ponte a ser empurrada sobre a rodovia. A construção dessas 3 pontes é um projeto de grande escala que requer a coordenação de muitos músicos e exige técnica e precisão ao milímetro. A ampliação dessa estrutura ocorrerá de 8 de junho a 10 de julho e exigirá o fechamento da rodovia A6 e da N104 à noite, durante a semana.

No centro da cidade de Évry-Courcouronnes, na Avenida Paul Delouvrier e no Boulevard François Mitterrand, também começaram as obras para a implementação do bonde T12. Uma primeira fase de trabalho preparatório (remoção de mobiliário urbano, instalação de semáforos temporários, etc.) está em andamento. Em junho, começarão as obras nas ruas e calçadas, inicialmente no lado sul da Avenida Paul Delouvrier e do Boulevard François Mitterrand. A partir do outono de 2020, e por cerca de um ano, uma terceira e última fase de obras permitirá a realização do serviço no lado norte, incluindo a construção da plataforma do bonde T12, a construção da estação e a instalação dos trilhos...

Em Morsang-sur-Orge, Grigny e Ris-Orangis, a construção das rampas é retomada

Em Morsang-sur-Orge, as obras nas rampas (conhecidas como "pilares") foram retomadas em 18 de maio, ao longo do Parc du Séminaire. Eles permitirão que o bonde T12 acesse a estação elevada Parc du Château. Os trabalhos preparatórios para a construção da estação também puderam ser retomados.

Em Grigny e Ris-Orangis, as obras das rampas em ambos os lados de cada uma das pontes sobre a rodovia A6 foram reiniciadas, assim como o desenvolvimento dessas pontes.