Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes

Pedalando pelo bonde T12

Além de expandir a oferta de transporte público na região, o bonde T12 contribui para o respeito ao meio ambiente ao desenvolver o tráfego suave.

Ao longo do trajeto, entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, serão criadas faixas suaves: ciclistas e pedestres poderão circular com total segurança. Em cada estação, serão instalados portabicicletas. Em Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon (estação Amédée Gordini) e Évry-Courcouronnes, o empreendimento será concluído por armários seguros para bicicletas chamados Véligo. Dessa forma, todos poderão continuar a viagem de bonde, a pé ou de bicicleta em boas condições.

 

VOCÊ SABIA?

A Île-de-France Mobilités está perseguindo sua meta de 50.000 vagas adicionais de estacionamento para bicicletas até 2025.

Mais informações no site da Navigo (seção "Eu organizo minha viagem")

Para saber mais, consulte ou baixe o livreto 1 do pacote informativo.

