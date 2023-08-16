Pedalando pelo bonde T12

Além de expandir a oferta de transporte público na região, o bonde T12 contribui para o respeito ao meio ambiente ao desenvolver o tráfego suave.

Ao longo do trajeto, entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, serão criadas faixas suaves: ciclistas e pedestres poderão circular com total segurança. Em cada estação, serão instalados portabicicletas. Em Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon (estação Amédée Gordini) e Évry-Courcouronnes, o empreendimento será concluído por armários seguros para bicicletas chamados Véligo. Dessa forma, todos poderão continuar a viagem de bonde, a pé ou de bicicleta em boas condições.

VOCÊ SABIA?

A Île-de-France Mobilités está perseguindo sua meta de 50.000 vagas adicionais de estacionamento para bicicletas até 2025.

Mais informações no site da Navigo (seção "Eu organizo minha viagem")