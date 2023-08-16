O bonde T12: a exigência de acessibilidade
Como proprietários do projeto, a Île-de-France Mobilités e a SNCF estão assumindo compromissos na construção do bonde T12: medidas ambientais, mas também acessibilidade ao bonde para todos, são implementadas.
Para garantir que todos possam acessar o bonde sem dificuldade, a linha férrea será elevada para que o degrau e a plataforma fiquem na mesma altura. Isso também se aplica aos trilhos do REVER, cujas plataformas serão reurbanizadas.
As estações localizadas entre Massy-Palaiseau e Petit-Vaux, assim como a estação elevada Morsang-sur-Orge, serão equipadas com elevadores para facilitar o acesso às plataformas.
Quanto às outras estações, elas ficarão localizadas ao nível da rua, para facilitar a entrada e saída.
Além disso, anúncios visuais, e áudio, informarão todos os usuários.
Você sabia?
O bonde T12 também estará acessível para ciclistas que desejam deixar suas bicicletas para continuar a viagem de bonde: instalações de recepção para bicicletas serão instaladas em cada estação. Em Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon (Amédée)
Gordini) e Évry-Courcouronnes, o empreendimento será concluído pela Île-de-France Mobilités Bicycle Parking.