O bonde T12: a exigência de acessibilidade

Como proprietários do projeto, a Île-de-France Mobilités e a SNCF estão assumindo compromissos na construção do bonde T12: medidas ambientais, mas também acessibilidade ao bonde para todos, são implementadas.

Para garantir que todos possam acessar o bonde sem dificuldade, a linha férrea será elevada para que o degrau e a plataforma fiquem na mesma altura. Isso também se aplica aos trilhos do REVER, cujas plataformas serão reurbanizadas.

As estações localizadas entre Massy-Palaiseau e Petit-Vaux, assim como a estação elevada Morsang-sur-Orge, serão equipadas com elevadores para facilitar o acesso às plataformas.

Quanto às outras estações, elas ficarão localizadas ao nível da rua, para facilitar a entrada e saída.

Além disso, anúncios visuais, e áudio, informarão todos os usuários.

Você sabia?

O bonde T12 também estará acessível para ciclistas que desejam deixar suas bicicletas para continuar a viagem de bonde: instalações de recepção para bicicletas serão instaladas em cada estação. Em Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon (Amédée)

Gordini) e Évry-Courcouronnes, o empreendimento será concluído pela Île-de-France Mobilités Bicycle Parking.

O bonde T12 é:

6,5 km de faixas suaves (ciclociclo) criadas

12 assentos PRM por trem

Quase 250 vagas para bicicletas criadas

2 carrinhos de bebê possíveis por trem