O bonde T12 o mais próximo possível dos alunos do ensino médio
Publicado em
Gimmy e Patrice, os agentes locais, fizeram um tour pelo local do bonde T12 para os alunos da escola secundária Charles Péguy, localizada em Morsang-sur-Orge, e Jean Lurçat, localizada em Ris Orangis, duas cidades atravessadas pelo bonde T12.
No total, 130 alunos da 3ª série puderam explorar os bastidores do projeto, descobrir as vagas no site e fazer todas as suas perguntas.
Um olhar para trás sobre esses dias cheios de aprendizado!