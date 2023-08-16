Bonde

O bonde T12 o mais próximo possível dos alunos do ensino médio

Gimmy e Patrice, os agentes locais, fizeram um tour pelo local do bonde T12 para os alunos da escola secundária Charles Péguy, localizada em Morsang-sur-Orge, e Jean Lurçat, localizada em Ris Orangis, duas cidades atravessadas pelo bonde T12.

No total, 130 alunos da 3ª série puderam explorar os bastidores do projeto, descobrir as vagas no site e fazer todas as suas perguntas.

Um olhar para trás sobre esses dias cheios de aprendizado!

Visita ao trajeto pelos alunos da escola de ensino fundamental Charles Péguy
Visita ao trajeto pelos alunos da escola de ensino fundamental Jean Lurçat