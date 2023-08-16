O bonde T12 contribui para a proteção do meio ambiente

As intervenções começarão no centro de lazer Port-aux-Cerises em Draveil. Medidas para compensar os impactos residuais do bonde T12 sobre habitats naturais e espécies protegidas serão implementadas.

Essas medidas dizem respeito a dois terrenos no centro de lazer: Port Courcel e Les Mousseaux.

As medidas implementadas no terreno de Port Courcel (áreas arborizadas, campos e árvores):

Áreas arborizadas:

– regeneração espontânea da vegetação;

– criação de aberturas e desbaste (menos bordos, sicômoros), diversificação do terreno;

– trabalho de limpeza.

Prados e árvores:

– preparação do solo, combate a espécies invasoras e revegetação;

– regeneração espontânea da vegetação.