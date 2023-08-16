O bonde T12 contribui para a proteção do meio ambiente
As intervenções começarão no centro de lazer Port-aux-Cerises em Draveil. Medidas para compensar os impactos residuais do bonde T12 sobre habitats naturais e espécies protegidas serão implementadas.
Essas medidas dizem respeito a dois terrenos no centro de lazer: Port Courcel e Les Mousseaux.
As medidas implementadas no terreno de Port Courcel (áreas arborizadas, campos e árvores):
Áreas arborizadas:
– regeneração espontânea da vegetação;
– criação de aberturas e desbaste (menos bordos, sicômoros), diversificação do terreno;
– trabalho de limpeza.
Prados e árvores:
– preparação do solo, combate a espécies invasoras e revegetação;
– regeneração espontânea da vegetação.
Essas medidas possibilitarão melhorar a capacidade de recepção do site para:
• aves florestais (alimentando-se e nidificando);
• morcegos (alimentando-se e abrigando-se em árvores);
• o esquilo vermelho;
• aves de ambientes semiabertos a abertos;
• répteis.
As medidas implementadas no terreno de Mousseaux (prados, árvores e ambientes aquáticos):
– instalação de caixas de ninho para acomodar a alvéa-de-lavandeira e o martim-pescador;
– criação de um caniscal;
– criação de um prado diversificado;
– criação de locais de nidificação para o mergulhão-de-crista;
– Estabelecimento de plantas helófitas na margem.
Essas medidas possibilitarão melhorar a capacidade de recepção do site para:
• a nidificação de aves de junco (especialmente mergulhão-de-crista);
• a nidificação do martim-pescador e da alvéola;
• a dieta da garça-real e da Grande Comorana.