O bonde T12 em fotos: descubra o progresso do projeto!
Publicado em
A construção do bonde T12 está avançando em bom ritmo. Durante o verão de 2022, as equipes permaneceram mobilizadas para continuar as operações em andamento. Vamos dar uma olhada no progresso do trabalho por setor:
PARTE FERROVIÁRIA DA ROTA
No trecho ferroviário, entre Massy-Palaiseau e Épinay-sur-Orge, o trabalho consiste em adaptar a rede ferroviária existente à chegada do bonde T12:
- A adaptação das estações existentes para transformá-las em estações de bonde
Nesse contexto, o equipamento de sinalização do bonde-trem está sendo instalado. O término desse trabalho está previsto para setembro de 2022. Testes dinâmicos ocorrerão então no outono.
Ao mesmo tempo, desde junho de 2022, o desenvolvimento das estações também começou.
- A construção de duas novas estações
O projeto prevê a construção de duas novas estações que não fazem parte das atuais estações C do RER: a estação Massy Europe e a estação Champlan. As obras continuam.
- Épinay-sur-Orge
Na estação RER de Épinay-sur-Orge, começarão as obras no outono para estender as plataformas C do RER e facilitar a conexão com o bonde T12, dentro do centro multimodal de intercâmbio.
PARTE URBANA
Na parte urbana entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, a obra visa inserir o bonde na cidade.
- Épinay-sur-Orge/Savigny-sur-Orge
Os canteiros de obras estão atualmente muito ativos nessas cidades. O trabalho para assentar os trilhos continua em Epinay-sur-Orge e está gradualmente avançando até a rue des Rossays (Savigny-sur-Orge). As operações devem continuar até o final de 2022.
- Morsang-sur-Orge
No Parc du Séminaire, as operações relacionadas à compensação hidráulica do bonde T12 estão planejadas para o outono de 2022. Eles visam promover a integração do bonde à paisagem, preservando o patrimônio vegetal do local.
A construção da estrutura da estação Parc du Château começará neste outono.
Ao longo da A6, após a construção do muro de contenção entre a estação Parc du Château e Viry-Chatillon, a construção da plataforma onde o bonde irá operar foi concluída. A posterior colocação dos trilhos será concluída no outono.
- Viry-Châtillon
Os trilhos do bonde foram concluídos e os caminhos de paisagismo e ciclociclos para pedestres também foram concluídos.
As obras de construção da estrutura da estação Amédée Gordini ocorreram neste verão e as da estação Coteaux de l'Orge serão concluídas neste outono.
- Grigny
Todo o trabalho para integrar e desenvolver o bonde foi concluído em Grigny. As obras de construção da estrutura da estação Ferme Neuve ocorreram neste verão. Em seguida, haverá uma etapa final de plantio entre a ponte sobre a A6 e o resort.
- Ris-Orangis
A maior parte do trabalho foi concluída em Ris-Orangis.
A instalação do mobiliário urbano para a estação Bois de Saint-Eutrope será realizada até o final do ano.
- Évry-Courcouronnes
Em Évry-Courcouronnes, a instalação dos móveis para as estações do Tratado de Roma, Bois Briard e Évry-Courcouronnes começará no outono.
As outras operações relacionadas à inserção do bonde e ao desenvolvimento ao longo dos trilhos já foram concluídas há vários meses.
De modo geral, na parte urbana, os principais passos a virem dizem respeito ao fim da construção dos trilhos na parte norte entre Morsang-sur-Orge e Épinay-sur-Orge e ao desenvolvimento de todas as estações que ocorrerá nos próximos meses, bem como ao desenvolvimento de todas as estações. Em seguida, será desmontada e instalada os cabos necessários para transportar o fornecimento de energia ao bonde T12.
A principal obra de construção está sendo gradualmente descontinuada e será substituída por obras de capital. O próximo passo, em 2023, será realizar testes no bonde.