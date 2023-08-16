O bonde T12 em fotos: descubra o progresso do projeto!

A construção do bonde T12 está avançando em bom ritmo. Durante o verão de 2022, as equipes permaneceram mobilizadas para continuar as operações em andamento. Vamos dar uma olhada no progresso do trabalho por setor:

PARTE FERROVIÁRIA DA ROTA

No trecho ferroviário, entre Massy-Palaiseau e Épinay-sur-Orge, o trabalho consiste em adaptar a rede ferroviária existente à chegada do bonde T12:

A adaptação das estações existentes para transformá-las em estações de bonde

Nesse contexto, o equipamento de sinalização do bonde-trem está sendo instalado. O término desse trabalho está previsto para setembro de 2022. Testes dinâmicos ocorrerão então no outono.

Ao mesmo tempo, desde junho de 2022, o desenvolvimento das estações também começou.

A construção de duas novas estações

O projeto prevê a construção de duas novas estações que não fazem parte das atuais estações C do RER: a estação Massy Europe e a estação Champlan. As obras continuam.

Épinay-sur-Orge

Na estação RER de Épinay-sur-Orge, começarão as obras no outono para estender as plataformas C do RER e facilitar a conexão com o bonde T12, dentro do centro multimodal de intercâmbio.

PARTE URBANA

Na parte urbana entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, a obra visa inserir o bonde na cidade.

Épinay-sur-Orge/Savigny-sur-Orge

Os canteiros de obras estão atualmente muito ativos nessas cidades. O trabalho para assentar os trilhos continua em Epinay-sur-Orge e está gradualmente avançando até a rue des Rossays (Savigny-sur-Orge). As operações devem continuar até o final de 2022.

Morsang-sur-Orge

No Parc du Séminaire, as operações relacionadas à compensação hidráulica do bonde T12 estão planejadas para o outono de 2022. Eles visam promover a integração do bonde à paisagem, preservando o patrimônio vegetal do local.

A construção da estrutura da estação Parc du Château começará neste outono.

Ao longo da A6, após a construção do muro de contenção entre a estação Parc du Château e Viry-Chatillon, a construção da plataforma onde o bonde irá operar foi concluída. A posterior colocação dos trilhos será concluída no outono.

Viry-Châtillon

Os trilhos do bonde foram concluídos e os caminhos de paisagismo e ciclociclos para pedestres também foram concluídos.

As obras de construção da estrutura da estação Amédée Gordini ocorreram neste verão e as da estação Coteaux de l'Orge serão concluídas neste outono.

Grigny

Todo o trabalho para integrar e desenvolver o bonde foi concluído em Grigny. As obras de construção da estrutura da estação Ferme Neuve ocorreram neste verão. Em seguida, haverá uma etapa final de plantio entre a ponte sobre a A6 e o resort.

Ris-Orangis

A maior parte do trabalho foi concluída em Ris-Orangis.

A instalação do mobiliário urbano para a estação Bois de Saint-Eutrope será realizada até o final do ano.

Évry-Courcouronnes

Em Évry-Courcouronnes, a instalação dos móveis para as estações do Tratado de Roma, Bois Briard e Évry-Courcouronnes começará no outono.

As outras operações relacionadas à inserção do bonde e ao desenvolvimento ao longo dos trilhos já foram concluídas há vários meses.

De modo geral, na parte urbana, os principais passos a virem dizem respeito ao fim da construção dos trilhos na parte norte entre Morsang-sur-Orge e Épinay-sur-Orge e ao desenvolvimento de todas as estações que ocorrerá nos próximos meses, bem como ao desenvolvimento de todas as estações. Em seguida, será desmontada e instalada os cabos necessários para transportar o fornecimento de energia ao bonde T12.

A principal obra de construção está sendo gradualmente descontinuada e será substituída por obras de capital. O próximo passo, em 2023, será realizar testes no bonde.