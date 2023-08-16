A construção da estação aérea Morsang-sur-Orge em 2 minutos em precisão de 2 minutos
6 metros é a altura em que a futura estação aérea do Parc du Château em Morsang-sur-Orge culminará. Um verdadeiro feito técnico, será a única estação elevada da rota, que estará parcialmente posicionada na ponte sobre a RD77.
Desde 2018, as equipes têm trabalhado arduamente na construção da estação. Sua estrutura está agora completa. O próximo passo é a instalação dos trilhos do futuro bonde, que começará no outono de 2021.
Clique para descobrir as etapas de sua construção em vídeo
Figuras-chave:
– uma estação com 6 metros de altura
– uma rampa de acesso de 1200 metros de extensão
– 220 estacas e 100 toneladas de reforço compondo as fundações
– 9000 m³ de concreto
– 3800m² de revestimento mineral gabião