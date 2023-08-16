Os testes dinâmicos do bonde-trem continuam na rede ferroviária

Os testes estáticos foram concluídos. A operação e a conformidade da infraestrutura e dos equipamentos foram validadas.

Os trens podem entrar na fase de testes dinâmicos na rede ferroviária de Massy Palaiseau a Petit-Vaux. Para sua segurança, o embarque não é permitido. Sinalizações serão exibidas nos trens.

Esta fase dinâmica de teste visa verificar o fornecimento de energia do trem-bonde, o sistema de freios, mas também a integração adequada do trem-bonde nas estações, o funcionamento adequado das passagens de nível e a sinalização luminosa.

Os testes dinâmicos estão ocorrendo de forma gradual, com uma primeira fase de tráfego em baixa velocidade e apenas em determinadas partes da linha. O aumento de velocidade será gradual até que as velocidades máximas autorizadas sejam atingidas. À medida que os testes avançam, trens adicionais entrarão em serviço em toda a linha.