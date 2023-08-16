Trabalho no RD77 em Morsang-sur-Orge (agosto-outubro de 2020)

> Que trabalho precisa ser feito?

Construção da ponte sobre a RD77, que abrigará a futura estação aérea Parc du Château. > Quanto tempo leva o trabalho?

A construção da estrutura ocorrerá de segunda-feira, 24 de agosto, a sexta-feira, 16 de outubro de 2020. > O que isso muda?

A obra ocorrerá parcialmente à noite e exigirá o fechamento da RD77, apenas nos dias úteis (de segunda à noite até sábado de manhã), das 23h às 5h, entre a 7 rue de Savigny

(rotatória na interseção da RD77 com a RD177) e 26 rue de Savigny.

A passagem sob a ponte da A6 será completamente fechada.

O acesso para moradores locais será mantido em ambos os lados da A6.