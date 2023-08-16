Trabalho na estação Petit-Vaux (janeiro/fevereiro de 2021)

A estação Petit-Vaux está sendo transformada! Desde dezembro de 2020, a SNCF tem realizado grandes trabalhos lá. Eles têm um objetivo duplo:

criar as fossas para os futuros poços de elevadores que melhorarão a acessibilidade do bonde T12

construir a passagem subterrânea para pedestres, destinada a facilitar o acesso dos habitantes do sul de Savigny-sur-Orge e do norte de Épinay-sur-Orge.

A estrutura do viaduto será montada no fim de semana de 20 a 21 de fevereiro. Trabalho noturno é esperado.