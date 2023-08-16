Participe dos passeios pela rota T12 de bonde e trem organizados neste verão!

Verão é sinônimo de caminhada e que melhor maneira do que caminhar com nossos agentes locais Patrice e Didier, ao longo da rota T12?

Essas caminhadas organizadas permitirão que você descubra as novas estações do bonde T12, que agora fazem parte do seu ambiente, e discuta a chegada desse novo modo de transporte de Essonne.

A equipe do projeto ficará encantada em compartilhar esses momentos de troca e convivência com você.

Não hesite em nos contatar por e-mail no [email protected], caso queira participar de nossos passeios.