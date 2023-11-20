Você poderá fazer a prévia do T12 no sábado, 9 de dezembro, durante a inauguração!

Venha celebrar a chegada do T12 neste dia festivo.

Após vários anos de trabalho, finalmente chegou a hora de descobrir esse novo meio de transporte, que não só facilitará nosso deslocamento, mas também contribuirá para tornar a cidade mais verde e acessível para todos.

O dia da inauguração começará no sábado, 9 de dezembro, às 11h, com os discursos dos financiadores do projeto na praça dos Direitos Humanos e dos Cidadãos, em Évry-Courcouronnes.

A partir do meio-dia, as rotas inaugurais começarão até as 17h. O público poderá embarcar nos trens pela primeira vez, com um bilhete validado, e descobrir toda a linha entre Evry-Courcouronnes e Massy-Palaiseau.

Ao mesmo tempo, uma vila de entretenimento será realizada em frente aos Direitos Humanos e do Cidadão em Évry-Courcouronnes, e atividades no resort também estão planejadas.

Esteja presente, com família ou amigos, e vamos celebrar juntos a inauguração do bonde T12. O serviço de vendas da T12 começará na manhã seguinte, às 5:00.