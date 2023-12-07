Aproveite atividades perto de você no sábado, 9 de dezembro!
Das 12h30 às 17h, as atividades são organizadas ao redor da linha de bonde T12. Além das 3 vilas de entretenimento (Évry-Courcouronnes, Épinay-sur-Orge e Massy-Palaiseau), você também pode ir, com amigos ou família, a:
- O resort de Bois Saint-Eutrope em Ris Orangis,
- A estação Ferme Neuve em Grigny,
- A estação Coteaux de l'Orge em Viry-Châtillon,
- A estação Parc du Château em Morsang-sur-Orge,
- Estação Longjumeau,
- A estação Chilly-Mazarin,
- E a estação de Champlan.
O T12 é seu!