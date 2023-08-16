Visão geral dos projetos em andamento

Bonde

Na rede ferroviária existente (entre Massy e Epinay-sur-Orge), assim como nos novos trilhos da rede urbana (entre Epinay-sur-Orge e Evry-Courcouronnes), o trabalho no bonde T12 avançou significativamente durante o verão.

  • Em Massy, na estação Massy-Palaiseau, os trilhos e o lastro foram renovados. Também foram realizados trabalhos de sinalização. Além disso, na futura estação Massy-Europe, a construção das plataformas começará em outubro.

 

  • Entre Champlan e Petit Vaux: o trabalho para adaptar as estações às estações de bonde continuava. Como lembrete, eles pretendem elevar os trilhos e as plataformas para acomodar os futuros trens de bonde T12.

 

 

 

  • Morsang-sur-Orge: a construção do muro de contenção ao longo da A6 continuou a avançar. A instalação dos trilhos entre Savigny-sur-Orge e Morsang-sur-Orge começará no outono de 2021.

 

  • Viry-Chatillon: começaram os trabalhos preparatórios para o desenvolvimento de faixas suaves (pedestres e ciclistas) ao longo da rota.

 

  • Grigny: os trabalhos para a passagem de pedestres na plataforma no nível do Chemin du Plessis foram concluídos. O tráfego foi restaurado e o cruzamento agora assume sua aparência definitiva.

 

  • Ris-Orangis: o trabalho focou na continuação da instalação dos trilhos ao nível da Avenue Joliot-Curie, o cruzamento da RD31, Avenue Ambroise Croizat e Rue Emile Zola.

 

  • Évry-Courcouronnes: o trabalho de verão tornou possível a construção do pavimento da Avenida Paul Delouvrier e do Boulevard François Mitterrand.
Muro de contenção para acomodar a futura plataforma do bonde ao longo da rue des Rossays, em Savigny-sur-Orge
Construção do muro de contenção ao longo da A6 entre Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon para consolidar um terreno a fim de
Desenvolvimento de faixas ciclistas e para pedestres em Viry-Chatillon que permitirão que ciclistas e pedestres circulem pelos trilhos do bonde com total segurança
Obras próximas à futura estação Ferme Neuve em Grigny
Desenvolvimento de faixas ciclistas e para pedestres em Ris-Orangis que permitirão que ciclistas e pedestres circulem pelos trilhos do bonde com total segurança
Verdejamento das estradas no centro da cidade
Criação da rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida (PRM) para a futura estação Massy Europe
Vista das plataformas da futura estação Massy Europe
Vista das plataformas da futura estação Petit-Vaux em Épinay-sur-Orge
Zona de desconexão em Epinay-sur-Orge permitindo que o bonde T12
Caminho para ciclovias e pedestres permitindo que os habitantes do distrito de Grand Vaux cheguem ao futuro polo multimodal