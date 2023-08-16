Visão geral dos projetos em andamento

Na rede ferroviária existente (entre Massy e Epinay-sur-Orge), assim como nos novos trilhos da rede urbana (entre Epinay-sur-Orge e Evry-Courcouronnes), o trabalho no bonde T12 avançou significativamente durante o verão.

Em Massy, na estação Massy-Palaiseau, os trilhos e o lastro foram renovados. Também foram realizados trabalhos de sinalização. Além disso, na futura estação Massy-Europe, a construção das plataformas começará em outubro.

Entre Champlan e Petit Vaux: o trabalho para adaptar as estações às estações de bonde continuava. Como lembrete, eles pretendem elevar os trilhos e as plataformas para acomodar os futuros trens de bonde T12.

Épinay-sur-Orge: o desenvolvimento da zona de desconexão continuou.

Savigny-sur-Orge: a construção do caminho ciclovial entre o distrito de Grand Vaux e o cruzamento RD257 em Épinay-sur-Orge entrou na fase de finalização. Além disso, a construção do muro de contenção ao longo da rue des Rossays está em andamento. Ela estabilizará o solo para torná-lo mais resistente à pressão e, portanto, ao tráfego de uma linha como o bonde T12.

Morsang-sur-Orge: a construção do muro de contenção ao longo da A6 continuou a avançar. A instalação dos trilhos entre Savigny-sur-Orge e Morsang-sur-Orge começará no outono de 2021.

Viry-Chatillon: começaram os trabalhos preparatórios para o desenvolvimento de faixas suaves (pedestres e ciclistas) ao longo da rota.

Grigny: os trabalhos para a passagem de pedestres na plataforma no nível do Chemin du Plessis foram concluídos. O tráfego foi restaurado e o cruzamento agora assume sua aparência definitiva.

Ris-Orangis: o trabalho focou na continuação da instalação dos trilhos ao nível da Avenue Joliot-Curie, o cruzamento da RD31, Avenue Ambroise Croizat e Rue Emile Zola.