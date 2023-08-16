Material rodante moderno e confortável

Há vários meses, os bondes T12 estão em construção no coração da fábrica da Alstom em Valenciennes, na região de Hauts-de-France, e serão entregues no final de 2021.

Quais são suas particularidades? É um trem-bonde capaz de circular tanto nos trilhos ferroviários quanto nos trilhos dos bondes na rede urbana.

Com capacidade para 250 passageiros, esse material rodante, banhado pela luz natural graças às grandes janelas em saco, será confortável e equipado com tomadas USB.

Atualmente, os bondes T11 e T4 já estão equipados com esse modelo. Em breve, os bondes T12 e T13 também serão equipados com eles.