[FOTO DO DIA] Para que serve essa máquina nos trilhos?

Você pode vê-lo nos trilhos do bonde T12! Essa máquina é usada para realizar uma operação de descalcificação de trilhos na rota T12 de bonde e trem.

Essa operação está sendo realizada com a ajuda deste trem que irá de Evry-Courcouronnes a Epinay-sur-Orge.

Na preparação para testes dinâmicos na pista de rua, ele é usado para limpar os trilhos desgastando-os e deixando-os mais suaves.

Este trem percorre 1 km por dia, ou 15 metros por minuto.