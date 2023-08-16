Foco em: a fonte de energia do bonde T12

Entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, postes de abastecimento de eletricidade agora são visíveis ao longo de toda a rota urbana.

Eles servem como suportes para a linha de contato aérea (LAC), ou seja, todos os cabos elétricos que transportam a corrente elétrica.

Para garantir o funcionamento da linha, eletricidade é emitida pelas subestações que transmitem a corrente através dos cabos. Para ser alimentado, o bonde extrai energia de seus cabos graças ao pantógrafo localizado na parte superior dos trens.

Você sabia?

Os trilhos também desempenham um papel importante no circuito do circuito elétrico: é através deles que a energia elétrica é enviada de volta para as subestações.

Figuras-chave