Foco em: a fonte de energia do bonde T12
Entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, postes de abastecimento de eletricidade agora são visíveis ao longo de toda a rota urbana.
Eles servem como suportes para a linha de contato aérea (LAC), ou seja, todos os cabos elétricos que transportam a corrente elétrica.
Para garantir o funcionamento da linha, eletricidade é emitida pelas subestações que transmitem a corrente através dos cabos. Para ser alimentado, o bonde extrai energia de seus cabos graças ao pantógrafo localizado na parte superior dos trens.
Você sabia?
Os trilhos também desempenham um papel importante no circuito do circuito elétrico: é através deles que a energia elétrica é enviada de volta para as subestações.
Figuras-chave
- Aproximadamente 20 km de cabos de alimentação (LAC)
- Mais de 500 polos para cabos de alimentação
- 20 km de trilhos foram assentados
- 4 desvios na via