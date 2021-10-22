Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes

A estação Ferme Neuve

O projeto do bonde T12 promoverá a abertura do distrito de Grande-Borne. Atualmente, está sendo reabilitado como parte de um programa financiado pela Agência Nacional para a Renovação Urbana. A primeira fase de trabalho será concluída em 2019 e continuará especialmente nos setores de Méridien e Places Hautes, próximos ao futuro bonde.

O bonde T12 cruzará a rodovia por uma nova ponte de 60 m para criar uma ligação entre o centro da cidade de Grigny e o distrito de Grande-Borne. Na ponte, uma faixa será reservada para ciclistas e pedestres.

Moradores do centro da cidade de Grigny e estudantes da escola secundária Sonia-Delaunay poderão pegar o bonde T12 na estação Ferme Neuve, em conexão com o futuro T Zen 4. Na ponte, está em andamento uma operação de desenvolvimento para criar um centro da cidade e planeja construir moradias, lojas, incluindo um grande supermercado de alimentos, e uma instalação cultural com o conservatório até 2024.

O resort Bois de Saint-Eutrope

O bonde T12 parará na estação Bois de Saint-Eutrope, próxima ao antigo hipódromo. Essa área de 130 hectares

será fortalecida pela criação do Grand Paris Sport Cluster, um centro de excelência dedicado ao esporte, saúde e inovação.