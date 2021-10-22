Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes
Em Grigny e Ris-Orangis
A estação Ferme Neuve
O projeto do bonde T12 promoverá a abertura do distrito de Grande-Borne. Atualmente, está sendo reabilitado como parte de um programa financiado pela Agência Nacional para a Renovação Urbana. A primeira fase de trabalho será concluída em 2019 e continuará especialmente nos setores de Méridien e Places Hautes, próximos ao futuro bonde.
O bonde T12 cruzará a rodovia por uma nova ponte de 60 m para criar uma ligação entre o centro da cidade de Grigny e o distrito de Grande-Borne. Na ponte, uma faixa será reservada para ciclistas e pedestres.
Moradores do centro da cidade de Grigny e estudantes da escola secundária Sonia-Delaunay poderão pegar o bonde T12 na estação Ferme Neuve, em conexão com o futuro T Zen 4. Na ponte, está em andamento uma operação de desenvolvimento para criar um centro da cidade e planeja construir moradias, lojas, incluindo um grande supermercado de alimentos, e uma instalação cultural com o conservatório até 2024.
O resort Bois de Saint-Eutrope
O bonde T12 parará na estação Bois de Saint-Eutrope, próxima ao antigo hipódromo. Essa área de 130 hectares
será fortalecida pela criação do Grand Paris Sport Cluster, um centro de excelência dedicado ao esporte, saúde e inovação.
Em Évry-Courcouronnes
O Tratado de Roma e as estações Bois Briard
O bonde T12 então cruzará a cidade de Évry-Courcouronnes. As estações Traité de Rome e Bois Briard estarão localizadas no coração de uma nova avenida urbana que promoverá a mobilidade suave graças a ciclovias e caminhos protegidos para pedestres. O cruzamento do Tratado de Roma será remodelado em um cruzamento com semáforos para regular o tráfego entre o bonde e outros veículos. Neste setor, o bonde T12 atenderá o Centro de Courcouronnes e depois o centro cultural da Ferme du Bois Briard e o Parc du Lac, que assim será mais facilmente acessível.
O resort Évry-Courcouronnes
O bonde T12 chegará ao seu terminal na estação Évry-Courcouronnes com intermodalidade aprimorada. De fato, estará em conexão com o RER D, as linhas de ônibus 91.05, 415, 416 e o futuro T Zen 4. A poucos minutos a pé da Prefeitura e da Universidade de Évry-Paris-Saclay, o bonde T12 assim irrigará um centro da cidade renovado com uma nova oferta de moradias, lojas locais e instalações públicas.
As obras emblemáticas do setor
Para permitir a passagem do bonde T12 pela rodovia A6, foram construídas 3 pontes:
- em Grigny: construção de uma ponte de 62 metros de extensão, localizada sobre a A6 e os aquedutos Vanne e Loing;
- em Ris-Orangis: construção de uma ponte de 97 metros de extensão próxima ao antigo hipódromo;
- em Évry-Courcouronnes: construção de uma ponte de 89 metros paralela à ponte Delouvrier.