As funções deste site

Será construído em um antigo terreno militar, localizado nos municípios de Massy e Palaiseau, próximo ao terminal norte. Este prédio é necessário para todas as operações de manutenção e limpeza. Também é o local dos 23 bondes do trem T12.

Além de sua função de manutenção, a oficina-garagem também abrigará o posto de comando, uma verdadeira torre de controle da linha, permitindo sua supervisão e controle. Operará 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir a gestão e regulamentação do tráfego, assistência aos motoristas, segurança e informações para passageiros, além do gerenciamento de incidentes.

Um edifício ambientalmente amigável

A oficina-garagem tem sido alvo de um ecodesign proativo. Além de ser um edifício HQE© (Alta Qualidade Ambiental), o paisagismo realizado integrará o local ao seu ambiente e limitará seu impacto visual sobre os moradores locais. Sua estrutura de madeira permitirá, após alguns anos de uso, economizar no consumo de eletricidade e no aquecimento. A oficina e a sala de segurança serão equipadas com um telhado verde para melhorar o isolamento dos edifícios e a recuperação da água da chuva. Isso também promoverá a disseminação das espécies vegetais, além da área reservada, e o desenvolvimento da biodiversidade ao redor do local.