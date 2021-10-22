Massy-Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin
O bonde T12 em Massy e Champlan
As estações Massy - Palaiseau, Massy Europe e Champlan
A estação Massy – Palaiseau
O bonde T12 partirá da estação Massy – Palaiseau, onde se conectará com as linhas B e C do RER e com o TGV. Ele passará pelo coração do novo distrito urbano Massy-Atlantis, que reúne escritórios, moradias, lojas e instalações em uma área de 100 hectares. A longo prazo, este distrito abrigará 10.000 pessoas e criará 10.000 novos empregos.
A estação Massy Europe
Próximo a este novo distrito, outro projeto urbano está sendo desenvolvido para acomodar PMEs e SMIs e para realocar atividades industriais anteriormente estabelecidas em Massy. Este é o parque empresarial Bonde, implementado pela Paris Sud Aménagement.
Como parte desses desenvolvimentos urbanos e do bonde T12 (cofinanciado pelo bonde T12 e pela cidade de Massy), uma estrutura está sendo construída sob os trilhos ferroviários na Rue Migaux. Essa passagem subterrânea será equipada com duas faixas viárias e uma calçada para pedestres. Ela conectará o distrito Massy-Atlantis e seu centro comercial ao Massy-Europe.
A estação de Champlan
Os moradores de Champlan poderão pegar o bonde T12 a partir da nova estação Champlan. Ele
estará localizada ao lado de um distrito econômico voltado para o setor de ecoconstrução. Este projeto de bairro é apoiado pela Agência Regional para a Biodiversidade e pelo Instituto da Região de Paris (IAU IDF).
Obras emblemáticas
Adaptando as faixas em Massy – Palaiseau
A inserção do projeto na estação Massy – Palaiseau (o terminal da linha) deve permitir que o bonde T12 circule em trilhos independentes. Isso permitirá que o bonde faça a volta facilmente e acesse a oficina-garagem. Isso também facilitará a intermodalidade com os outros modos de transporte presentes na estação Massy – Palaiseau (RER C, RER B, TGV, etc.).
A oficina-garagem, onde serão realizados o armazenamento e a manutenção dos trens, ficará próxima à estação, abrangendo as cidades de Massy e Palaiseau.
Em Longjumeau, Chilly-Mazarin e Gravigny-Belizy
As estações Longjumeau e Chilly-Mazarin
Esses dois resorts servirão ao parque empresarial Vigne aux Loups, que será transformado em um parque empresarial para tornar esse setor competitivo e receber novas empresas. Esse programa de requalificação tem se concentrado na qualidade da paisagem e nos links suaves, especialmente nas estações de bonde T12.
A estação Gravigny – Balizy
O bonde T12 então parará nos distritos de Gravigny e Balizy para permitir que os moradores acessem um dos dois terminais.