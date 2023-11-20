O boletim nº 2 está disponível!

Como a consulta continua no final de 2022, e a consulta sobre a compatibilidade dos documentos de planejamento urbano (MECDU) em abril de 2023, o projeto de extensão do bonde T8 continuou.

O arquivo de investigação antes da declaração de utilidade pública do projeto está atualmente sendo examinado pelos serviços estaduais, com vista a uma investigação pública prevista para 2024. A investigação deve possibilitar a coleta da opinião pública sobre um projeto cuja definição foi refinada. Esse procedimento permitirá que o prefeito decida sobre a utilidade pública do projeto e sobre as condições essenciais para sua implementação.

Descubra a evolução do projeto no boletim nº 2!