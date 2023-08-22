Workshop participativo em 8 de outubro no Rosa-Parks, uma noite rica em trocas!

Data de publicação: 10 de outubro de 2019

O último workshop participativo aconteceu na terça-feira, 8 de outubro, no centro social e cultural Rosa-Parks, em Paris. Esse momento especial foi uma oportunidade para discutir as características técnicas do projeto e as variantes do terminal.

Durante essa noite, a fiadora da consulta, Fatima Ouassak, e os representantes das prefeituras dos 18º e 19º arrondissements estiveram presentes.

Com a equipe do projeto Île-de-France Mouvement, os presentes puderam detalhar os pontos específicos da extensão do bonde T8.

Graças ao envolvimento de todos os participantes, as contribuições para o projeto foram muito generosas: obrigado a todos por virem em grande número!