Caminhada urbana e oficina participativa em 21/09, obrigado aos participantes!

Data de publicação: 24 de setembro de 2019

Nos reunimos neste sábado, 21 de setembro, na escola Rodin-Renoir em Saint-Denis para um workshop participativo. Isso seguiu a caminhada urbana que ocorreu mais cedo à tarde ao longo de parte do trajeto.

Obrigado aos habitantes das cidades de Saint-Denis e Aubervilliers que participaram! O workshop contou com a presença da fiadora da consulta, Fatima Ouassak, e representantes das duas cidades envolvidas na rota.

Após uma apresentação do projeto pela Île-de-France Mobilités, a proprietária do projeto, os participantes puderam escrever suas perguntas e recomendações para o projeto de extensão. Houve então um momento de troca entre os representantes eleitos, a equipe do projeto e o público.

As contribuições foram generosas. Estação com medidas de precaução, variantes em Rosa Parks, desenvolvimento de áreas verdes ao longo do trajeto, intermodalidade, estacionamento... Muitas questões foram levantadas.

Mais uma vez, obrigado a todos e até as próximas reuniões!