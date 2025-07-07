Certificação HQE: primeiro passo!

Em 16 de maio, o projeto de extensão do bonde T8 South obteve sua primeira certificação HQE Sustainable Infrastructure (HQE ID), garantindo práticas ambientalmente amigáveis ao longo de todo o ciclo de vida da infraestrutura. Inclui compromissos concretos para limitar a poluição, promover a economia circular e integrar paisagismo e desenvolvimento urbano em uma perspectiva sustentável e inclusiva.

Você também pode consultar a certificação, toda a carta de objetivos e seu resumo, além de descobrir as principais linhas da abordagem adotada para um projeto que respeita o meio ambiente e a qualidade de vida dos habitantes.