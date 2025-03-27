A Carta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável está online

O projeto de extensão do bonde T8 Sul, liderado pela Île-de-France Mobilités, faz parte de uma abordagem de desenvolvimento sustentável com a implementação de uma carta de objetivos de qualidade ambiental. Esta carta, essencial para a conclusão bem-sucedida do projeto e co-patrocinada com a Cidade de Paris, abrange todos os temas relacionados ao impacto ambiental e social do projeto, como a gestão de incômodos, a preservação de recursos e a preservação dos ambientes naturais.

Essa abordagem é acompanhada pela certificação HQE Sustainable Infrastructure (HQE ID), garantindo práticas ambientalmente amigáveis ao longo de todo o ciclo de vida da infraestrutura. Inclui compromissos concretos para limitar a poluição, promover a economia circular e integrar paisagismo e desenvolvimento urbano em uma perspectiva sustentável e inclusiva.

Você pode consultar toda a carta de objetivos, bem como seu resumo, e descobrir as principais linhas da abordagem adotada para um projeto que respeita o meio ambiente e a qualidade de vida dos habitantes.