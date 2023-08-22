O relatório de consulta em andamento está disponível online

Data de publicação: 20 de abril de 2023

Após uma fase de compilação e análise das contribuições, os resultados da consulta em andamento sobre o projeto de extensão do bonde T8 já estão online.

Este documento encerra oficialmente essa segunda fase da consulta. Você poderá encontrar todos os elementos trabalhados, os estudos adicionais, as opiniões expressas e as respostas do Île-de-France Mobilités.

Não hesite em baixar o relatório da consultae seus anexos.

Obrigado novamente pela sua participação e nos vemos na segunda-feira, 24 de abril de 2023, para a consulta sobre a compatibilidade dos documentos de planejamento urbano, que está começando!