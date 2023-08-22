Lançamento da consulta MECDU em 24 de abril de 2023!
Publicado em
Data de publicação: 20 de abril de 2023
A Île-de-France Mobilités convida você a dar sua opinião sobre a compatibilidade dos documentos de planejamento urbano.
Como parte do projeto de extensão do Bonde T8, é necessário alinhar os documentos de planejamento urbano para o projeto.
De 24 de abril a 24 de maio de 2023, venha aproveitar esta consulta para se expressar sobre o MECDU planejado para o território da Comuna de Plaine!
O que é o MECDU?
A Compatibilidade dos Documentos de Planejamento Urbano é um procedimento que garante que o projeto seja levado em consideração pelo documento de planejamento urbano, adaptando e modificando algumas de suas disposições regulatórias.
Você tem interesse nessa consulta? Para entender todas as ferramentas e ajudar você a entender o procedimento e suas modalidades, você encontrará abaixo:
- O arquivo preliminar de consulta do MECDU
- O formulário de envio de aviso online (de 24 de abril a 24 de maio de 2023, inclusive)