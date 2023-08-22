Lançamento da consulta MECDU em 24 de abril de 2023!

Data de publicação: 20 de abril de 2023

A Île-de-France Mobilités convida você a dar sua opinião sobre a compatibilidade dos documentos de planejamento urbano.

Como parte do projeto de extensão do Bonde T8, é necessário alinhar os documentos de planejamento urbano para o projeto.

De 24 de abril a 24 de maio de 2023, venha aproveitar esta consulta para se expressar sobre o MECDU planejado para o território da Comuna de Plaine!

O que é o MECDU?

A Compatibilidade dos Documentos de Planejamento Urbano é um procedimento que garante que o projeto seja levado em consideração pelo documento de planejamento urbano, adaptando e modificando algumas de suas disposições regulatórias.

Você tem interesse nessa consulta? Para entender todas as ferramentas e ajudar você a entender o procedimento e suas modalidades, você encontrará abaixo: