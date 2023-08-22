A consulta em andamento está chegando ao fim: obrigado pela sua participação!

Data de publicação: 22 de dezembro de 2022

A consulta contínua está chegando ao fim após várias semanas de reuniões e trocas.

Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que participaram das caminhadas exploratórias, encontros locais e oficinas temáticas e que deixaram um comentário no mapa interativo.

Ao todo, mais de 200 opiniões foram coletadas e isso nos permitirá desenvolver o projeto que melhor atende a todas as suas expectativas!

E agora?

As opiniões expressas serão registradas e analisadas em um relatório de trocas. Até o início de 2023, enriquecerá, com os resultados da consulta, os estudos existentes.

Assim, a fase de inquérito público poderá iniciar e conduzir à Declaração de Utilidade Pública do projeto. O trabalho vai começar então!