A consulta em andamento está chegando ao fim: obrigado pela sua participação!
Publicado em
Data de publicação: 22 de dezembro de 2022
A consulta contínua está chegando ao fim após várias semanas de reuniões e trocas.
Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que participaram das caminhadas exploratórias, encontros locais e oficinas temáticas e que deixaram um comentário no mapa interativo.
Ao todo, mais de 200 opiniões foram coletadas e isso nos permitirá desenvolver o projeto que melhor atende a todas as suas expectativas!
E agora?
As opiniões expressas serão registradas e analisadas em um relatório de trocas. Até o início de 2023, enriquecerá, com os resultados da consulta, os estudos existentes.
Assim, a fase de inquérito público poderá iniciar e conduzir à Declaração de Utilidade Pública do projeto. O trabalho vai começar então!