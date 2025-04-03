O projeto declarado de utilidade pública!

A declaração de utilidade pública para o projeto foi pronunciada em 20 de março de 2025 pelos monitores de Seine-Saint-Denis e da Île-de-France - Região de Paris, após o parecer favorável da comissão de inquérito em outubro de 2024 e a declaração do projeto aprovada pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em dezembro de 2024. Isso confirma o interesse geral do projeto e possibilita ratificar a consideração do projeto no plano urbano intercomunal local da Plaine Commune.

A declaração de utilidade pública (DUP) é um passo decisivo para a conclusão da operação.