O projeto declarado de utilidade pública!
Publicado em
A declaração de utilidade pública para o projeto foi pronunciada em 20 de março de 2025 pelos monitores de Seine-Saint-Denis e da Île-de-France - Região de Paris, após o parecer favorável da comissão de inquérito em outubro de 2024 e a declaração do projeto aprovada pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em dezembro de 2024. Isso confirma o interesse geral do projeto e possibilita ratificar a consideração do projeto no plano urbano intercomunal local da Plaine Commune.
A declaração de utilidade pública (DUP) é um passo decisivo para a conclusão da operação.
Declaração de utilidade pública
Ordem interprefectural
Mars 2025
Apêndice 1
Plan général des travaux
Apêndice 2
Déclaration de projet et mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet
Apêndice 3
Mise en compatibilité des documents d'urbanisme