ExtensãoSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
Investigação pública única
Atualizado em
Declaração de utilidade pública
Ordem interprefectural
Mars 2025
Apêndice 1
Plan général des travaux
Apêndice 2
Déclaration de projet et mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet
Apêndice 3
Mise en compatibilité des documents d'urbanisme
Declaração do projeto Île-de-France Mobilités
Declaração do Projeto
Décembre 2024
Apêndice: medidas para evitar, reduzir e compensar os efeitos do projeto no meio ambiente ou na saúde humana, e procedimentos de monitoramento associados.
Décembre 2024
Comunicação jurídica
Ordem de abertura da investigação pública
Avril 2024
Aviso de inquérito público
Avril 2024
O Relatório e as Conclusões da Comissão de Inquérito
Relatório da Comissão de Inquérito
Octobre 2024
Conclusões e opinião fundamentada do Comitê de Inquérito
Octobre 2024
O único arquivo de investigação pública
Guia de leitura e glossário
Guia de leitura
Léxico
Salas A a E
A - Propósito da investigação
B - Nota explicativa
C - Características das estruturas
D - Planta do local
E - Plano geral das obras
Anexos F - Declaração de Impacto
F0 - Preâmbulo
F1 - Resumo Não Técnico
F2 - Descrição do Projeto
F3 - Estudo de variantes
F4 - Estado inicial
Partie 1
F4 - Estado inicial
Partie 2
F5 - Impactos e Medidas
F6 - Vulnerabilidade
F7 - Infraestrutura de transporte
F8 - Implicações para Natura 2000
F9 - Métodos e autores
Anexos G - Compatibilidade de documentos de planejamento urbano
G0 - Modificação da PLUi da Comuna de Plaine
G1 - Listas de espaços reservados, servidões de localização e áreas de espera para o projeto de desenvolvimento geral (PAPAG)
G2 - Plano de Síntese
G3 - Mapa detalhado - Aubervilliers
G4 - Mapa detalhado - Saint-Denis Nord
G5 - Mapa detalhado - Saint-Denis Sul
G6 - Mapa detalhado - Villetaneuse
Emostras H e I
H - Avaliação socioeconômica
I - Avaliação resumida das despesas
Exibições J - Consultas e opiniões sobre o projeto
Dia 0 - Resumo
Dia 1 - Consultas e deliberações
J2 - Opinião da autoridade ambiental e resposta
J3 - Outras análises